SC Enger bekommt neuen Kunstrasen

Sanierungsarbeiten auf dem Sportplatz an der Kaiserstraße laufen – Kostenpunkt: 370.000 Euro

Enger

Wer wünscht ihn sich nicht in seinem Garten - den immergrünen, unkrautfreien Rollrasen, strapazierfähig und robust? Der SC Enger wird ihn in den kommenden Tagen bekommen. Dann nämlich wird auf einer Gesamtfläche von 7.700 Quadratmetern ein neuer Kunstrasenbelag auf dem Sportplatz an der Kaiserstraße verlegt.

Von Daniela Dembert