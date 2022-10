Neues Kleines Heim für Enger

Bonitas eröffnet am 1. November neue Senioreneinrichtung an der Spenger Straße

Enger

Helle Räume, ein großer, farbenfroh gestalteter Gemeinschaftsbereich und eine Terrasse mit Blick auf den städtischen Trubel zeichnen das Kleine Heim der Bonitas GmbH aus, in das Anfang November die ersten Bewohner einziehen werden. 19 Plätze sind in der Senioren-Wohngemeinschaft an der Spenger Straße 45 in unmittelbarer Fußläufigkeit zum Edeka-Markt und zur Innenstadt entstanden.

Von Daniela Dembert