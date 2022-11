Nikolausmarkt in Westerenger lebt wieder auf

Noch ein Jahr ohne Nikolausmarkt? Das wollte die Mehrheit der in Westerenger ansässigen Vereine nicht hinnehmen. Daher hat sich die Arbeitsgemeinschaft der Vereine (AGV) im Ortsteil kurzfristig entschieden, die 35. Ausgabe des Marktes auf dem Kirchplatz in Westerenger, Friedhofsallee 5, stattfinden zu lassen.

Abgespecktes Programm am Samstag, 3. Dezember

Klaus Bockermann (links) und Dirk Richter laden im Namen der Arbeitsgemeinschaft der Vereine in Westerenger zum 35. Nikolausmarkt auf den Kirchplatz in Westerenger ein.

„Allerdings in abgespeckter Version“, räumt Klaus Bockermann, Vorstandsmitglied der AGV, ein. In der Kürze der Zeit sei die Organisation kunsthandwerklicher Ständen nicht mehr möglich gewesen. Auch verzichte man aus Infektionsschutzgründen in diesem Jahr auf die Caféteria und die Zauberer-Vorführung im Keller des Gemeindehauses.