NWD spielt für Senioren und Pflegende

Benefizkonzert als „Kraftquelle der Demenz“ am 6. Mai in der Stiftskirche Enger – populäre Klassik

Enger

Die Nordwestdeutsche Philharmonie (NWD) kommt für ein Benefizkonzert nach Enger. In Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde Enger und dem Haus Stephanus holt der Generationentreff eine Streicherformation des Orchesters am Freitag, 6. Mai, für eine Veranstaltung des regionalen Netzwerks „Kraftquellen in der Demenz“ in die Stiftskirche. Das Konzert beginnt um 17.30 Uhr, der Eintritt ist frei.

Von Daniela Dembert