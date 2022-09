Obstbauer verlangt Entschädigung von Stadt Enger

Nach Ausbau des Radwegs Schulstraße: Selbstpflücker können nicht mehr am Erdbeerfeld parken

Enger

Obstbauer Arend Quest ist sauer: Er fiel aus allen Wolken, als Anfang September mit dem Umbau des Fuß- und Radwegs auf der Schulstraße begonnen wurde. Mittlerweile trennen einbetonierte Metallpfosten den landwirtschaftlichen Verkehr von Radlern und Fußgängern ab. Die Kunden seines Erdbeerfeldes können nun nicht mehr am Wegesrand parken. Quest hat daraufhin in einem Schreiben an die Stadt Entschädigung verlangt.

Von Ruth Matthes