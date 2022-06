Offene Gartentore: Kleine Paradiese in Enger

Kai Scholz und Werner Gerdes öffnen in der Großen Breede ihre Gartenparadiese für Besucher

Enger

In diesem Jahr wollen wir unter dem Motto ‚Platz findet sich überall‘ zeigen, dass man nicht viel Fläche braucht, um etwas für die Artenvielfalt zu tun“, sagt Kai Scholz, dessen Familie am kommenden Sonntag, 12. Juni, ihren Garten in der Große Breede 116 d im Rahmen der Offenen Gartentore für Besucher öffnet.