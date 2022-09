Personalengpass: Gartenhallenbad Enger muss schließen

Dem Gartenhallenbad Enger fehlt es erneut an Personal - wegen Krankheit und einem Unfall. Daher ist das Schwimmbad am Donnerstag, 29. September, für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen.

Das Gartenhallenbad ist diese Woche an einigen Tagen geschlossen.

Am Freitag, 30. September, ist das Bad von 6.30 bis 8 Uhr geöffnet und nachmittags erneut geschlossen. Das Schulschwimmen findet an beiden Tagen wie gewohnt statt. Für das Wochenende müssen die Öffnungszeiten auf 10 bis 14 Uhr verkürzt werden. „Das Team des Gartenhallenbades bittet um Verständnis“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Enger.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Bad wegen Personalmangels geschlossen werden muss. Bereits im März mussten wiederholt Zeiten gekürzt werden.