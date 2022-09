Personalnot im Gartenhallenbad Enger: Lösung ist in Sicht

Bad an diesem Donnerstag dicht, am Wochenende gekürzte Öffnungszeiten

Enger

An diesem Donnerstag, 29. September, ist das Gartenhallenbad in Enger ganz dicht, am Wochenende sind die Öffnungszeiten deutlich reduziert. Es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr. Bald aber sollen solche Ausfälle nicht mehr vorkommen. Eine Lösung ist in Sicht.

Von Kathrin Weege