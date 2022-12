Polizei in Enger und Spenge verzeichnet immer mehr Online-Betrug

Gemeinsam haben die Bürgermeister der Städte Enger und Spenge mit Spenges Kämmerin Britta Jenniches der Polizeiwache in Enger am Mittwoch einen Besuch abgestattet, um gemeinsam mit den Beamten einen Rückblick auf das fast vergangene Jahr zu werfen und sich mit einem Präsent für die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zu bedanken.

Engers Bürgermeister Thomas Meyer (links) und sein Spenger Kollege Bernd Dumcke (rechts) haben gemeinsam mit Spenges Kämmerin Britta Jenniches die Polizeiwache an der Spenger Straße in Enger besucht, um sich bei Ansgar Winkler (von links), Dieter Ottenberg und Wolfgang Schäfer für die gute und zuverlässige Zusammenarbeit zu bedanken.

„Wenn man so eng verzahnt ist, macht es einfach Sinn, gemeinsam in Austausch zu gehen“, sagt Engers Stadtoberhaupt Thomas Meyer. Schließlich, so Amtskollege Bernd Dumcke, kooperierten die beiden Kommunen auch sonst auf vielen Ebenen miteinander, „sei es bei der Entwässerung, dem Betrieb der Musikschule, der Feuerwehr-Drehleiter oder beim Schulwesen, indem wir gemeinsam alle Schulformen anbieten“.