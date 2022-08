Polonaise durch das Kulturbad

Enger

Während der Kontrabass groovt, massiert der Mann am Piano die Tasten in einem Tempo als gebe es einen Wettlauf zu gewinnen. Rock‘n‘Roll der alten Schule. Am Samstag hatten der Kultur- und Verkehrsverein (KuV) und Enger Impulsiv zu zwei Konzerten der Reihe Kulturbad ins Gartenbad geladen.

Von Daniela Dembert