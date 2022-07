Public Viewing im Gartenhallenbad

Enger

Weil geteilte Freude bekanntlich doppelte Freude ist und das Leid, gemeinsam erlitten, ja nur halb so schwer wiegt, sollte das EM-Endspiel der Frauen am Sonntagabend unbedingt in Gesellschaft angeschaut werden. Zumindest finden das der Kultur- und Verkehrsverein (KuV), Enger Impulsiv sowie das Team des Gartenhallenbades und laden gemeinsam zum Public Viewing ein.

Von Daniela Dembert