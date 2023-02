Räuberischer Diebstahl: Ladendetektiv legt Profi in Enger das Handwerk

Ein Ladendetektiv hat in einem Verbrauchermarkt an der Ringstraße in Enger einem Trickdieb das Handwerk gelegt. Der 43-jährige Mann war bereits per Haftbefehl von der Staatsanwaltschaft Bielefeld gesucht worden.

In einem Verbrauchermarkt in Enger wurde der Trickdieb von einem Ladendetektiv überführt (Symbolfoto).

Am Freitag (24. Februar) beobachtete ein Ladendetektiv einen sehr trickreich agierenden Dieb in einem Verbrauchermarkt an der Ringstraße.

Der Mann betrat den Laden mit einem leeren Karton und legte verschiedene Waren in diesen.

An der Kasse dann hatte der professionelle Dieb nur noch wenige Waren in dem Karton, teilt die Polizei mit. Unter anderem hatte er mehrere Flaschen Whisky aus den Regalen in den Karton gelegt, die an der Kasse dann ab er nicht mehr im Karton waren.

Vielmehr stellte der Detektiv fest, dass der Mann mit einem präparierten Kleidungsstück unter dessen weiten Jacke zahlreiche Waren verstecken konnte.

Der 43-jährige Mann wehrte sich bei der Festnahme durch den Ladendieb, so dass er sich nun einem räuberischen Diebstahl verantworten müsse, so die Polizei.

Per Haftbefehl gesucht

Die herbeigerufene Polizisten stellten dann bei der Überprüfung des Mannes aus Rumänien fest, dass dieser bereits per Haftbefehl der Staatsanwaltschaft in Bielefeld aufgrund gleichgelagerter Taten gesucht wird.

Zur weiteren Bearbeitung nahmen die Beamten den Mann mit zur Wache, von wo eine Bearbeitung durch die Ermittlungsdienste erfolgte. Aufgrund fehlender Kaution übergab die Polizei den dringend des wiederholten Diebstahls Verdächtigen der Justiz.