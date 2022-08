Rückblick auch 43 Einsätze

Nach einer erfolgreichen Tannenbaum-Sammelaktion im Januar 2020 dauerte es nicht lange, bis der erste Lockdown die Feuerwehrleute zwang, das Dienstgeschehen zunächst einzustellen. „Um das Infektionsrisiko und die Einsatzbereitschaft weiter aufrecht zu erhalten, musste die Löschgruppe im Juni 2020 geteilt werden. Die Dienstabende fanden nun im Wechsel statt“, blickte Bockermann zurück. In der Folge gab es immer wieder Phasen mit Präsenz-Dienstabenden und solchen per Zoom-Konferenz. Entsprechend fielen auch die Tannenbaumsammelaktion, das Maibaumaufstellen, die Vatertagwanderung, Nikolausmarkt aus.

Einsatz beim Hochwasser

Die Löschgruppe hat aktuell 28 aktive Kameraden und drei Kameradinnen, sechs Jugendliche – Mädchen und fünf Jungs - sind in der Jugendfeuerwehr engagiert und acht Mitglieder gehören der Ehrenabteilung an.

Die Löschgruppe musste 2020 22 mal ausrücken, im Jahr 2021 gab es 21 Einsätze. Darunter waren ein Dachstuhlbrand im Mai 2020 in der Hermannstraße in Besenkamp und ein Großbrand im Dezember in einem Lagerhallen-Komplex in Herford-Falkendiek, wo die Westerengeraner für die Herstellung der Wasserversorgung an der Werre zuständig waren. Weiter ging es im Juni 2021 mit dem Starkregenereignis in Belke-Steinbeck/Besenkamp und einem Einsatz bei einem Hausbrand im Südblick. Am 14. und 15. Juli 2021 waren Kameraden mit dem Kathastrophenfahrzeug auch im Hochwassergebiet des Märkischen Kreises im Einsatz.

Lars Bockermann berichtete zudem über den Anbau an das Feuerwehrgerätehaus, der mit einer Förderung durch das Land NRW realisiert werden konnte. Mittlerweile seien die Maler-, Fliesenleger- und Elektrikerarbeiten erledigt. „Jetzt müssen wir noch auf die Fertigstellung der Außenanlagen warten“, so der Löschgruppenführer. „Da die Förderung nur den Anbau betrifft, bleibt das Gerätehaus in seiner alten Farbe. Wir haben der Stadt angeboten, das Gebäude selber zu streichen, wenn wir die Farbe von der Stadt gestellt bekommen, denn die Farbe ist recht teuer“, erklärte er. Was das neue Löschgruppenfahrzeug LF10 angeht, hoffen die Wehrleute auf eine Auslieferung in 2023.

Ehrung und Beförderung

Im Anschluss verabschiedete Stadtbrandinspektor Michael Rogowski Klaus Bockermann offiziell in die Ehrenabteilung. Bockermann war 50 Jahre aktiv in der Löschgruppe Westerenger. 1984 wurde er stellvertretender Löschgruppenführer, 1990 dann Löschgruppenführer. Bei den Wahlen wurde Jan Wißmann als 2. Kassierer wiedergewählt, Katja Bockermann als 2. Schriftführerin und Matthias Niekamp als 2. Beisitzer. Neuer 1. Kassenprüfer ist Patrick Vosgröne. Geehrt wurden nachträglich Lars Bockermann (25 Jahre), Klaus Bockermann, Rolf Bockermann und Uwe Krispin (alle 50 Jahre) sowie die fördernden Mitglieder Rainer Olschewski (25 Jahre) und Werner Busemann (50 Jahre).

Folgende Aktive wurden befördert: Anna-Katharina zur Feuerwehrfrau, Florian Blut und Benjamin Mahl zu Feuerwehrmännern, Lukas Müller und Philip Woch zu Oberfeuerwehrmännern, Tobias Garczarek zum Oberbrandmeister, Michael Bergemann zum Hauptbrandmeister, Lars Bockermann zum Brandinspektor.