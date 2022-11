Russischer Abend im Curzweyl-Kabinett des Widukind-Museums Enger

Die Cellistin stammt aus Salzburg, die Pianistin aus Minsk, Weißrussland. Kennengelernt haben sich Kathrin Bogensberger und Tatiana Liakh aber in Osnabrück und festgestellt, dass sie musikalisch sehr gut miteinander harmonieren. Beide schwärmen für die russische Musik, vor allem von Sergej Rachmaninow. Seit 2018 treten sie bei verschiedenen Kammermusikabenden gemeinsam auf.

„Das Klavierspiel von Tatiana Liakh ist von großer Intensität, Lebendigkeit und Tiefe geprägt“, heißt es in der Ankündigung des Museums. In ihren Konzerten verzaubere sie nicht nur das Publikum, auch die Presse sei voll des Lobes: „Sie hat nicht nur das Gespür, um große Musik zu kreieren, ihr Spiel hat etwas, was sonst nur Horowitz besaß: Sie erzählt die Geschichten, die einen mitreißen, ans Herz gehen und die Seele berühren“, so die Madrider Tageszeitung „El País“.

Liakh studierte in Minsk, Köln, Moskau, Como, München und Madrid. Zu ihren Lehrern zählten Lev Naumov, Irina Vinogradova und Boris Petruchansky. Sie war Preisträgerin bei Wettbewerben in Weißrussland, im französischen Brest und in Madrid. Sie konzertierte europaweit mit Orchestern wie den Warschauer Symphonikern, dem Russischen Nationalorchester, dem Bulgarischen Sinfonieorchester und dem Osnabrücker Symphonieorchester.

Die Cellistin Kathrin Bogensberger studierte in Graz, Salzburg, Berlin und Köln. Sie ist Gründungsmitglied des bis 2012 bestehenden Athena Quartetts. Sie war Preisträgerin bei verschiedenen internationalen Wettbewerben. Seit 2010 lebt sie in Osnabrück, wo sie in verschiedenen Kammermusikformationen auftritt und als Barockcellistin Mitglied der Neuen Hofkapelle Osnabrück tätig ist. Neben den Konzerten widmet sie sich intensiv der pädagogischen Arbeit an der Musikakademie Rémele und hat einen Lehrauftrag für Kammermusik am Institut für Musik der Hochschule Osnabrück inne.

In Enger spielen die beiden unter anderem die Sonate für Violoncello und Klavier op. 40 von Dimitri Schostakowitsch und die Sonate in g-Moll op. 19 von Sergej Rachmaninow.

Karten gibt es im Widukind-Museum und bei Weine & Accessoires Friedhoff in Enger.