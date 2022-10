SC Enger organisiert Typisierungsaktion

Genetischer Zwilling für die an Leukämie erkrankte Melanie Franke gesucht

Jugendleiter Ralf Horstmeier und seine Stellvertreterin Tony Hunneshagen vom SC Enger hoffen auf viele Teilnehmer bei der Typisierungsaktion am 23. Oktober im Vereinsheim an der Kaiserstraße.

In der Zeit von 12 bis 16 Uhr können sich Erwachsene im Sportlerheim in der Kaiserstraße als potenzielle Stammzellenspender registrieren lassen. Um Melanie Franke und anderen Betroffenen helfen zu können, wird deren genetischer Zwilling gesucht. Dieser lässt sich durch die Laboruntersuchung eines schmerzlosen Abstrichs aus dem Mundraum ermitteln.

„Wir haben über Social Media sehr viel Informationsarbeit geleistet und hoffen, mit dieser Aktion noch potentielle Spender zu erreichen, die einer Registrierung offen gegenüber stehen, es aus zeitlichen Gründen bisher nur einfach nicht geschafft haben“, sagt Horstmeier.

200 Abstrichsets hat der Verein bei der Deutschen Knochenmark-Spenderdatei bestellt. „Mit so vielen Besuchern rechnen wir zwar nicht, aber es wäre natürlich ein wahnsinnig toller Erfolg, 200 potenzielle Spender mehr für die Datei gewinnen zu können. Unter denen ist vielleicht der passende Spender für Melanie oder einen anderen erkrankten Menschen auf der Welt“, so Horstmeier. Er selber habe sich bereits online registrieren lassen. „Das wollte ich eigentlich schon lange mal getan haben, durch den persönlichen Bezug habe ich mir jetzt die Zeit dafür genommen“, so der Fußballtrainer.

Drei Stationen wird der Verein am Sonntag einrichten, um arbeitsteilig schnell voranzukommen und die Wartezeit für die Freiwilligen möglichst kurz zu gestalten. Jeweils eine für die Vorgespräche, die Registrierungen und die Abstriche.

Viel Unterstützung gibt es auch seitens der Eltern der Vereinsjunioren, die bei der Registrierung unterstützen, Kaffee kochen und selbstgebackene Kuchen und Bratwurst verkaufen. Sie alle fühlen sich betroffen vom Schicksal der zweifachen Mutter und möchten helfen. Die Verkaufserlöse sollen der DKMS zugutekommen, denn was viele nicht wissen: Die Laboranalyse jedes einzelnen Abstrichs verursacht Kosten von circa 40 Euro. Geldspenden sind willkommen, für die potenziellen Stammzellenspender ist die Registrierung jedoch völlig kostenlos.