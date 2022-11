Schnuppertag in der Musikschule Enger/Spenge

Enger/Spenge

So ein Cello hat Emma schon häufiger gesehen, schließlich hat die Sechsjährige schon die musikalische Früherziehung der Musikschule Enger-Spenge besucht. Beim Instrumententag in den Musikschulräumlichkeiten am Lehmkuhlenweg hat die Grundschülerin erstmalig selber Hand anlegt.

Von Daniela Dembert