Schon wieder: Einbrecher stehlen Zigaretten aus E-Center in Enger

Tabakwaren sind im Kreis Herford ein gefragtes Diebesgut. Nach Sprengungen von Zigaretten-Automaten in Rödinghausen, Löhne und Kirchlengern hat es nun das E-Center Wehrmann in Enger erwischt.

Zigaretten sind im Kreis Herford aktuell ein begehrtes Diebesgut. Am Wochenende sind Einbrecher ins E-Center in Enger eingedrungen und haben einen Aufbewahrungsschrank leergeräumt.

Unbekannte sind am Wochenende in den Supermarkt an der Ringstraße eingebrochen und haben einen Vorratsschrank geplündert. Montagmorgen liegen die Schiebeglastüren des Schrankes, der in der Nähe der Easyshopper-Kassen steht, zerbrochen auf dem Boden. Ein Mitarbeiter entdeckt den Schaden gegen 5 Uhr und verständigt die Polizei.