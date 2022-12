Sicherer Schulweg für Engers Grundschüler gefordert

Birte Reinhardt holt ihren Sohn Bennet (7) von der Grundschule Enger-Mitte ab. Wo sie jetzt stehen, herrscht am Morgen das totale Verkehrschaos. Deshalb hat Reinhardt eine Petition auf den Weg gebracht.

„Jeden Morgen müssen sich Kinder zu Fuß oder mit dem Rad durch unzählige Autos kämpfen, da einige Eltern nur an die Sicherheit des eigenen Kindes denken oder einfach zu bequem sind, einige Schritte zu laufen“, urteilt Birte Reinhardt. Sie selbst parkt stets am Aldi, der seinen Parkplatz offiziell für Elterntaxis freigegeben hat, und geht von dort aus mit ihrem Sohn, dem Erstklässler Bennet, zum Eingang an der Windfeldstraße gegenüber vom Lichtensteinplatz.