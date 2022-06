So groß ist die Vielfalt in der Musikschule Enger-Spenge

Enger

Einen Einblick in die Vielfalt ihres Angebots hat die Musikschule Enger am Sonntag den Gästen des Sommerempfangs in ihrer Aula gegeben. Eingeladen hatte der Förderkreis der Musikschule Enger-Spenge (FöMSES), das Programm gestalteten die Schülerinnen und Schüler der Musikschule gemeinsam mit ihren Dozenten.

Von Stefan Wolff