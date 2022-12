So schön ist der Winter im Kreis Herford

Ein bisschen wie im Winterwunderland sieht es im Kreis Herford am Dienstagmorgen aus. Mit bis zu minus 8 Grad war die Nacht wohl die bisher kälteste in diesem Dezember.

Der Weg herunter zum Friedhof in Herringhausen sieht idyllisch aus, ein Hauch von Pulverschnee liegt auf dem Boden.

Vor strahlend blauem Himmel und bei Sonnenschein sehen die Bäume in Herringhausen an der Straße, die zum kleinen Friedhof führt, aus wie aus dem Märchen. Auf dem Boden liegt ein Hauch von Schnee, den der leichte Wind hin und her bläst. Es ist das perfekte Wetter für einen Spaziergang - oder für eine Fotosession.