SPD gegen Hallenschließungen

Enger

„Die Kinder und Jugendlichen haben unter den Corona-Lockdowns schon genug gelitten, einen weiteren in Form von geschlossenen Schwimm- und Sporthallen möchten wir als SPD verhindern“, sagt Ratsherr Nils Wörmann. Im Vorfeld der nächsten Sitzung des Ausschusses für Schule, Jugend und Sport am kommenden Dienstag habe die SPD-Fraktion über die Energiekrise und ihre Folgen beraten und sich klar gegen einen Energie-Lockdown ausgesprochen, der zur Folge hätte, dass Kinder in Schule und Verein keinen Sport mehr betreiben und nicht mehr das Schwimmen erlernen könnten.

Von Ruth Matthes