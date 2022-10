Spende für Mütter-Kind-Projekt des HdK Enger

Seit Jahren kümmert sich die Initiative Willkommen um Flüchtlinge, die in die Widukindstadt kommen. Eines der Angebote für Geflüchtete, die sie im Haus der Kulturen (HdK) veranstalten, ist der Sprachkurs für junge Mütter, deren Kinder noch keinen Kita-Platz bekommen haben. Für dessen Weiterführung soll die Spende verwendet werden, die Vorsitzende Angelika Grote jetzt von Axel Ruwe, Vorsitzender des Fördervereins der Grundschule Oldinghausen-Pödinghausen, überreicht wurde.

Grundschule Oldinghausen-Pödinghausen überreicht 1000 Euro an Initiative Willkommen

Alxel Ruwe (Förderverein, von rechts), Schulleierin Martina Küper und Silke Tiemann mit Tochter Mervi (8) von der Grundschule Oldinghausen-Pödinghausen übergeben einen Scheck an Angelika Grote und Kordula Schimke von der Initiative Willkommen.

Wie Schulleiterin Martina Küper erklärt, gab es im Mai an der Grundschule einen Sponsorenlauf für die Finanzierung eines Zirkusprojektes. „Als wir dann erfuhren, dass Kinder aus der Ukraine auch zu uns an die Schule kommen, hatten wir die Idee, einen Teil der Spenden auch für eine örtliche Initiative zu spenden, die diesen Menschen hilft“, so Küper. Die Kinder seien wie die Wilden gelaufen, sodass neben dem Zirkusprojekt auch ein Scheck über 1000 Euro für die Initiative Willkommen ausgestellt werden konnte.