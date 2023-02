Enger: Diese Spielplätze sollen verschwinden

SPD regt Umgestaltung an

Enger

Zu alt? Zu versteckt gelegen? So mancher Spielplatz in Enger wird nicht mehr besucht, sei es aufgrund der veränderten Altersstruktur im Einzugsgebiet oder weil das Angebot an Spielgeräten nicht mehr attraktiv ist. Zehn dieser Plätze könnten laut Vorschlag der SPD aufgegeben werden.

Von Daniela Dembert