Sport in der Maiwiese

Erstmals findet in Enger das Förderprojekt „Sport im Park“ statt, das vom Landessportbund NRW und der AOK finanziert wird. Über den gesamten August hinweg veranstaltet der Kreissportbund Herford (KSB) unter anderem mit dem Stadtsportverband Enger, dem TV Concordia Enger und dem Verein Line-Dance-Friendship Bewegungsangebote im Freien.

Kostenloses Bewegungsangebot des Kreissportbundes in Enger

Laden zum Sport im Park ein: Marica Friedrich (Line-Dance-Friendship, von links), Wilfried Kahlert (TVC Enger), Luka Rolfs (KSB Herford), Denis Helmhold (LOFT NO. 7), Sigrid Kirchschlager (Laoshan Herford), Gerhard Feldmann (Stadtsportverband Enger), Ulrich Schnier (Generationentreff Enger), Ronja Plaszczek-Heidbrink unf Rudi Tamme (Schützenverein Enger).

Sie sind kostenfrei und können ohne Anmeldung besucht werden. Dazu sind alle Interessierten herzlich eingeladen. Mitzubringen sind für die meisten Kurse lediglich etwas zu trinken, ein Handtuch oder eine Gymnastikmatte. Teilnehmer sollten an die passende Sportbekleidung und den Sonnenschutz denken.

Das Programm ist sehr vielfältig. Es stehen vor allem präventive, niedrigschwellige Bewegungsangebote im Vordergrund wie Jogging-Gruppen, Yoga, Dance Aerobic, verschiedene Fitnesskurse, Nordic Walking, Zumba und Qi-Gong.

Zu den Besonderheiten gehören der Schnupperkurs Bogenschießen (durchgeführt vom Schützenverein Enger), Gehfußball (Generationentreff Enger) und „Walking Yoga“. Während das Bogenschießen wöchentlich angeboten wird, findet einmalig am Dienstag, 16. August, um 18 Uhr ein Schnupperkurs „Gehfußball“ auf der Schützenwiese des Schützenvereins Enger statt.

Beim Walking Yoga stehen neben verschiedenen Yoga-Übungen die historischen Horchpunkte in der Stadt Enger im Fokus. Insgesamt gibt es 18 dieser Punkte, an denen historische Informationen mit Hilfe von QR-Codes per Smartphone angehört werden können.

Der Großteil der Bewegungsangebote findet auf der Maiwiese in Enger statt. Vereinzelte Angebote wie Bogenschießen, Gehfußball und Ganzkörperfitnesskurs werden auf der Schützenwiese durchgeführt. Die Nordic Walking Gruppe trifft sich auf dem Parkplatz am Gartenhallenbad Enger.

Bei Regen, Sturm oder Gewitter finden die Kurse nicht statt. Über kurzfristige Änderungen und Ausfälle sowie das komplette Angebot informiert die Homepage www.ksb-herford.de.