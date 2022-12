Blackout: Dahin geht's in Enger im Notfall

Enger

Eigentlich kann es sich niemand so recht vorstellen, dass in Enger der Strom stundenlang weg ist, die Heizungen nicht laufen. Dennoch wollen der Kreis Herford und auch die Stadt Enger für den Fall der Fälle gerüstet sein und richten Notfallpunkte ein. In Enger sind das fünf Stellen in den Ortsteilen, die gut zu finden sind, da es bekannte Gebäude sind.

Von Kathrin Weege