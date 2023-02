Stadt Enger soll über Tempolimits selbst entscheiden

Politik in Enger will Tempo 30 nicht selbst regeln

Enger

Mit zwei Empfehlungen in Sachen Straßenverkehr ist der Klimaschutzbeirat (KSB) an den Umweltausschuss herangetreten, nur eine fand am Dienstag bei den Politikern insofern Zustimmung, als dass der Sachverhalt zur Weiterbehandlung in den Ausschuss für öffentliche Ordnung gegeb...

Von Daniela Dembert