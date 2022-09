Stolpersteine in Enger wieder sauber

Engeraner Manifest erinnert an das jüdische Leben in der Widukindstadt

Enger

Die Zeit hat ihnen eine Patina verliehen, die sie dem Straßenpflaster angleicht und nahezu unsichtbar macht. Am Freitagnachmittag hat das Netzwerk Engeraner Manifest zu einer Putzaktion der in der Innenstadt liegenden Stolpersteine, die an die acht während des NS-Regimes aus Enger deportierten Juden erinnern, eingeladen.

Von Daniela Dembert