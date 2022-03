Strahlendes Zeichen der Solidarität

Enger

„Es war der Beschluss unserer gesamten Familie, ein Zeichen des Friedens und der Solidarität setzen zu wollen und nicht so zu tun, als würde uns das Geschehen in der Ukraine nicht berühren“, sagt Reimar Ott. Der Foto-Designer hat am Montagabend die Steinbecker Mühle an der Hiddenhauser Straße eine Stunde lang in den Landesfarben der Ukraine beleuchtet.

Von Daniela Dembert