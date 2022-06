Streik bei Pre Zero: Restmüll bleibt in Enger und Spenge teilweise stehen

In Enger und Spenge wird es bei der Müllabfuhr in den kommenden Tagen zu Terminverschiebungen kommen. Wie die Firma PreZero mitteilt, hat die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft ver.di ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an verschiedenen ostwestfälischen Standorten zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen, der am Samstag, 4. Juni, um 24 Uhr enden soll.

In Spenge bleiben deshlab die Großbehälter mit Restmüll stehen. Voraussichtlich werden sie in der kommenden Woche zusammen mit den kleineren Behältern geleert. Außerdem fällt die Abfuhr des Sperrmülls in Spenge aus. In Enger werden in einigen Bereichen die Behälter für Restmüll nicht geleert.

„Da unklar ist, wie viele Mitarbeiter streiken und wie viele Straßen die verbliebenen Kollegen schaffen, bitten wir die Bürgerinnen und Bürger, die Restmülltonnen erst einmal rauszustellen und, wenn nötig, länger stehen zu lassen, bis sie abgeholt werden können“, erklärt Ordnungsamtsleiter Gerd Althoff. „Wir bedauern die Probleme, aber Streik ist Streik.“

PreZero kündigte an, sich eng mit den Verantwortlichen der Verwaltung über das weitere Vorgehen abzustimmen und die Haushalte im Kreisgebiet rechtzeitig zu informieren, heißt es in der Mitteilung. Zum Hintergrund erklärt PreZero: Derzeit finden bei uns Tarifverhandlungen statt.

Das Angebot der Arbeitgeber wurde von der Arbeitnehmerseite nach vier Verhandlungsrunden nicht akzeptiert. Arbeitgeberseitig besteht das Angebot, die Gespräche fortzusetzen. Um den eigenen Forderungen Nachdruck zu verleihen, befinden sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Niederlassungen in OWL seit heute erneut in einem Warnstreik.