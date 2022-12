Stromausfall in Enger

Enger

Zu einem flächendeckenden Stromausfall ist es am späten Montagabend in den Engeraner Ortsteilen Belke-Steinbeck und Besenkamp sowie in Teilen des Stadtzentrums gekommen. Um 23.40 Uhr flackerten die Lichter der Weihnachtsbeleuchtungen in den Vorgärten kurz auf, dann lagen die Straßenzüge in völliger Finsternis.

Von Daniela Dembert