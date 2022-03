Tanzfilm Footloose auf der Bühne

Er ist einer der großen Publikumserfolge unter den Tanzfilmen der 1980er Jahre und machte Hauptdarsteller Kevin Bacon zum Star. Jetzt holt die Musicalschule Hans & Alice „Footloose“ auf die Bühne. Nach eineinhalbjähriger Probenzeit wird das Musical am Samstag, 26., ab 19 Uhr, und Sonntag, 27. März, ab 17 Uhr, in der Aula des Widukind-Gymnasiums (WGE) aufgeführt.

Das Ensemble der Musicalschule Hans & Alice liegt in den letzten Zügen der Vorbereitungen. In einem Monat soll das Musical Footloose zur Aufführung kommen.

Das Ensemble besteht aus 20 jungen Schauspielern, Sängern und Tänzern im Alter von acht bis 36 Jahren aus Enger, Bünde, Löhne und Bielefeld. Die Freude im Ensemble ist riesig, nach den vielen Monaten, in denen sich die Vorbereitungen alles andere als einfach darstellten, nun kurz vor der Aufführung zu stehen. „Die erste gemeinsame Probe auf der Bühne im WGE war für alle wie ein Erlösungsschlag“, berichtet Natascha Take, Chorleiterin und Organisatorin. Die Darsteller seien für ihre Anstrengungen wirklich zu bewundern, hätten sie doch vielfach mit Maske singen und tanzen müssen.gehört viel Mut und Vertrauen dazu, sich als Laie beim Singen aufzunehmen und die Aufnahme weiterzugeben

In den Monaten zuvor seien Proben nur in Kleingruppen oder in digitaler Form möglich gewesen. Das sei vor allem bei den Gesangsproben schwierig gewesen. „Wir haben versucht, mit technischen Mitteln wie Zusammenschnitten von den Einzelaufnahmen unserer Sänger ein Chorgefühl zu vermitteln“, berichtet Take und erkennt an: „Es gehört viel Mut und Vertrauen dazu, sich als Laie beim Singen aufzunehmen und die Aufnahme weiterzugeben.“

Im Sommer sei viel draußen vor dem Kunsthaus an der Hiddenhauser Straße geprobt worden. Das sei was allerdings akustisch nicht einfach gewesen.

Das Projekt habe viele Ensemble-Mitglieder regelrecht durch die Coronazeit getragen. „Bei Footloose mitzumachen war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ich hab immer noch Angst, dass unsere Aufführungen coronabedingt platzen könnten“, sagt Linus Groß.

Der 15-Jährige spielt die Rolle vom tollpatschigen Willard Hewitt. „Sehr glücklich“ sei er, diese Rolle bekommen zu haben. „Sie besteht zu fast 100 Prozent aus Witzen.“

Sehr eingehend haben sich die jungen Darsteller mit ihren Rollen befasst, Texte und Choreographien gelernt, Kostüme ausgewählt und an der Ausarbeitung der Persönlichkeiten ihrer Figuren gearbeitet. „Ich hab mir auch andere Footloose-Inszenierungen angeschaut, um zu sehen, ob ich etwas für meinen Willard übernehmen kann“, erzählt Linus.

Während bisher vornehmlich selbst geschriebene Stücke zur Aufführung kamen, bringt die Musicalschule mit Footloose ein weltbekanntes Musical auf die Bühne. Die rein ehrenamtliche Arbeit ermöglicht, in Kostüme und professionelles Equipment zu investieren.

Besucher dürfen sich auf zwei Aufführungen voll mitreißender Musik und Tanzeinlagen, bekannten Songs in einer deutschen Übersetzung und viel Emotion freuen. Nach aktuellem Stand sind für beide Aufführungen jeweils 250 Besucher zugelassen. Karten gibt es im Vorverkauf unter www.hans­undalice.de.