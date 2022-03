Taxi-Unternehmer „auf der Palme“

Enger

2,25 Euro für Super E10, 2,38 Euro für Diesel – seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs sind die Spritpreise in die Höhe geschnellt. Das trifft besonders all jene, die nicht ohne Weiteres auf das Fahrrad umsteigen oder ihre Arbeit im Homeoffice erledigen können. Unternehmen, die auf Auto und Lkw angewiesen sind, kommen an ihre Belastungsgrenze.

Von Daniela Dembert