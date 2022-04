Testzentren bis Ende Juni geöffnet

Seit Sonntag ist die Corona-Verordnungs-Welt – wieder einmal – eine andere. Die Testpflicht ist weitestgehend abgeschafft, nur für Besuche in Krankenhäusern, Seniorenheimen und Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen gilt sie noch. Das hat zur Folge, dass auch die Nachfrage nach Testungen sinkt. Die Zentren in Enger und Spenge bleiben jedoch geöffnet.

Nach neuer Corona-Verordnung: Apotheker in Enger und Spenge merken deutlichen Rückgang bei Testwilligen

„Wir haben seit Montag eine deutlichen Einbruch der Testzahlen von 50 Prozent zu verzeichnen“, sagt Jens Kosmiky, der in Enger gleich zwei Testzentren betreibt: das Zelt vor seiner Mühlen-Apotheke und in Kooperation mit Caterer Yannik Nuffer den Drive-in an der Opferfeldstraße.