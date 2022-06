„Träumt groß, arbeitet hart, denkt selbstständig!“

Stärkster Jahrgang der Realschulgeschichte Engers erhält in zwei Festakten seine Abschlusszeugnisse

Enger

Gleich sechs Abschlussklassen hat Schulleiterin Beatrix Diel am Mittwoch in zwei Feierstunden verabschieden dürfen. Wie sie in ihrer Rede erinnerte, war vor sechs Jahren eine Sondergenehmigung nötig, um diese große Schülerzahl aufzunehmen.

Von Ruth Matthes