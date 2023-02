Trotz Corona: Schützen Enger steigern Mitgliederzahl

„Dieses ist vor allem auf die Gründung unserer Bogen-Abteilung zurückzuführen. Hier konnten wir 15 Kinder und Jugendliche sowie zwölf Erwachsene hinzugewinnen“, erklärte Ebmeyer. Auch der Spielmannszug sei in Sachen Nachwuchsarbeit nicht untätig und kooperiere mit der Musikschule Enger/Spenge.

Beim Kreiskönigsschießen, das am 2. April bei der Engeraner Schützengesellschaft ausgetragen wurde, belegte der amtierende Schützenkönig Jürgen IV. Uppenbrock „einen hervorragenden vierten Platz“, hob Ebmeyer hervor. Beim Kirschblütenfest betrieben die Schützen ihre beliebte Weinlaube nicht in der Tiefgarage, sondern auf dem Königin-Mathilde-Platz.

Neben Besuchen der Sommerfeste befreundeter Vereine stand vor allem das eigene Schützenfest im Fokus, bei dem das 133-jährige Bestehen der Schützengesellschaft gefeiert wurde.

Die turnusmäßigen Wahlen brachten folgende Ergebnisse: Der Vorsitzende und Oberst Hans-Hermann Ebmeyer, sein Stellvertreter Andreas Grothaus, Bataillonszahlmeister Frank Schlüter und Schriftführer Jan Sauerwald wurden für die nächsten vier Jahre in ihren Ämtern bestätigt. In den Ehrenrat wurden Ute Fleer, Jürgen Sauerwald, Werner Brakensiek und Herbert Neumann gewählt.

Gerhard Knobloch hat sein Amt als Vertreter des Organisationsteams im Vorstand niedergelegt, sein Nachfolger ist Matthias Schmidt. Da dieser auch Fahnenbegleiter war, aber dieses Amt aufgrund der neuen Funktion nicht mehr ausüben kann, wurden Marvin Bauer und Lukas Berg zu Fahnenbegleitern gewählt. Lars Kettler, langjähriger Vertreter des Spielmannszuges im Vorstand, gibt dieses Amt aus privaten Gründen vorübergehend an Vanessa Stemme ab.

Bogentrainer

Aus beruflichen Gründen kann Jan Sauerwald die Position des Adjutanten des Obersts nicht mehr ausfüllen, sie bleibt vorerst unbesetzt. Julia Pakendorf wurde zur Kinderthronbetreuerin gewählt und löst damit Andreas und Sabine Grothaus ab. Günter Tezlaff wurde zum Bogentrainer gewählt, Silvio Schlepp ist neuer Kassenprüfer.

Im Rahmen der Versammlung wurde der stellvertretende Vorsitzende Andreas Grothaus zum Oberstleutnant befördert, Bataillonszahlmeister Frank Schlüter und Schriftführer Jan Sauerwald zum Major. Führer der 1. Kompanie Jörn Sauerwald ist jetzt Hauptmann, Führer der 2. Kompanie Dieter Kusz Oberleutnant. Marvin Bauer, Lukas Berg und Günter Tezlaff wurden zum Leutnant befördert.

Termine

Am 25. Februar lädt der Verein zum Winterball ins Tanzhaus Marks in Bünde und wird am 4. März mit einer Delegation am Kreiskönigsschießen in Schweicheln-Bernbeck teilnehmen. Vom 28. April bis zum 1. Mai laden die Schützen wieder in die Weinlaube auf dem Kirschblütenfest ein und der Spielmannszug betreibt eine Würstchenbude. Ganz besonders freut sich der Verein auf das Schützenfest, zu dem er die Öffentlichkeit vom 1. bis 3. Juli einlädt.