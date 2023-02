Ukraine-Hilfe: Engeraner spüren Gefühl der Verpflichtung

Die Hilfsinitiative Enger-Siret schickt am Samstag, 25. Februar, ihren 13. Lkw nach Rumänien. Die Spenden werden von dort in die Ukraine verteilt. Wer die Initiative unterstützen möchte, hat dafür von 10 bis 13 Uhr Gelegenheit.

Viele Menschen erwarten in der Ukraine die Hilfslieferungen aus Deutschland, die Hygieneprodukte, Kleidung und Lebensmittel enthalten.

Schon am Freitag, am ersten Jahrestag des Ukrainekriegs, hat ein 40-Tonner gefüllt mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln, warmer Kleidung und Decken Enger in Richtung der rumänischen Grenzstadt Siret verlassen.