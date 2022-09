Unfall auf dem Westfalenring in Enger: Frau weiterhin in Lebensgefahr

Spenge/Enger

Die Frau, die Sonntagabend bei dem Unfall auf dem Westfalenring in Enger schwer verletzt worden ist, schwebt immer noch in Lebensgefahr. Sie hatte schwere Verletzungen am Thorax und an den Beinen erlitten. Indes ist die Unfallursache bei dem tödlichen Unfall in Spenge, der ebenfalls am Sonntag passierte, geklärt.

Von Kathrin Weege