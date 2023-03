Unfall in Enger: 86-Jähriger verliert Kontrolle über sein Auto

Vier geparkte Fahrzeuge sind in Enger bei einem Unfall am Freitag (3. März) beschädigt worden. Ein 86-Jähriger hatte zuvor die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilt die Polizei mit.

Vier geparkte Fahrzeuge sind bei dem Unfall in Enger beschädigt worden.

Ein 86-jähriger Mann aus Enger fuhr am Freitag (3. März) gegen 9.10 Uhr mit seinem BMW auf der Straße Alter Niedermühlenweg in Richtung Bünder Straße.

Mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor der Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in einen dort geparkten Citroen, teilt die Polizei mit.

Dieser wiederum wurde in einen Ford geschoben, der davor parkte. Da die Wucht des Aufpralls so stark war, wurde der Ford wiederum gegen einen Sprinter geschoben, der in einen davor geparkten VW prallte. Der Citroen und der BMW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Auch an den weiteren drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Insgesamt liegt dieser im fünfstelligen Bereich. Der 86-Jährige wurde vor Ort notfallmedizinisch betreut und dann in ein Krankenhaus gebracht.