Verbreiterung der Fahrbahn möglich

Enger

Seit 2107 ist die Sanierung der Jöllenbecker Straße in der Ortsdurchfahrt Pödinghausen Thema in Rathaus und Politik der Stadt Enger. Nachdem die Probleme bei der Anlage des Kreisel an der Kreuzung mit der Sundernstraße ausgeräumt werden konnten, ist es jetzt die geänderte Breite der Fahrrad-Schutzstreifen, die für eine weitere Verzögerung der Baumaßnahme sorgt. Doch auch hier ist eine Lösung in Sicht.

Von Ruth Matthes