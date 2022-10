Verlassener Markusplatz zur Mittagszeit

Fotografien von Werner Haufe in der Galerie Design is Art

Es sind Momentaufnahmen von öffentlichen Orten, wie sie heute nicht mehr möglich wären, die ab Samstag, 29. Oktober in der Galerie Design is Art in der Mathildenstraße 14 zu sehen sind. Bilder vom Markusplatz, auf dem um die Mittagszeit die Besucher einzeln zählbar sind, vom Gondell-Idyll der Kanäle, gesäumt von Mülltonnen und Werbeplakaten.

Von Daniela Dembert