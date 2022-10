Vier Rechengenies aus Enger

Am vergangenen Wochenende haben die Vier bei den Junior-Mental-Calculation-World-Championships - das ist die Junioren-WM im Kopfrechnen - teilgenommen, die nach zweijähriger Coronapause wieder in Bielefeld ausgetragen wurde.

Noah belegte in seiner Alterskategorie einen beachtlichen achten Platz, Ayleen und Pia konnten ihre Leistungen verglichen zu 2019 steigern und auch Katharina hat mit fast 1000 Punkten ein tolles Ergebnis bei ihrer ersten Weltmeisterschaftsteilnahme erzielt.

Internationale Beteiligung

43 junge Menschen aus Deutschland, Algerien, Indien, Bulgarien, Serbien, Bosnien, Schweiz, Nigeria, Südafrika und Libanon sind in den Alterskategorien Junior 1 (bis elf Jahre), Junior 2 (zwölf bis 14 Jahre) und Seniors (15 bis 19 Jahre) gegeneinander angetreten. Es galt, innerhalb von zwei Stunden so viele Aufgaben zu lösen, wie nur möglich.

„Fertigwerden ist bei 28 Aufgabenblättern selbst für die fittesten Kopfrechner in zwei Stunden nicht möglich“, erzählt Elke Kuge, Trainerin der vier Schüler und Mitglied des Veranstaltungsgremiums. Gestellt wurden Aufgaben aus verschiedenen Bereichen. Neben den Grundrechenarten Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division sowohl mit natürlichen Zahlen als auch mit mehrstelligen Brüchen war auch Kalender- und Uhrzeitrechnen gefragt, Primzahlzerlegung und Hectoc-Rechnen gefordert.

Während Noah, Ayleen und Pia schon seit Längerem dem Kopfrechenfieber verfallen sind, hat Katharina Stüwe den Denksport erst vor etwa zweieinhalb Jahren für sich entdeckt. „Man glaubt erst immer, das sind wahnsinnig schwere Aufgaben, aber mit den richtigen Techniken sind sie lösbar“, erklärt die 16-Jährige den Reiz.

In der Pandemie war das Rechnen eine Beschäftigung, der die kleine Gruppe auch in Videokonferenzen nachgehen konnte. „Schöner ist das natürlich in Präsenz“, räumt Trainerin Elke Kuge ein. Deshalb hätten sich auch alle sehr auf die Meisterschaft und den interkulturellen Austausch gefreut. Nach Anreise und Kennenlernen am Freitag übten sich die Kinder und Jugendlichen am Samstag in Workshops zu verschiedenen Rechen-Disziplinen, bevor am Sonntag der Wettbewerb anstand.

Zahlen kennen keine Grenzen

„Sprachlich ist das manchmal natürlich schwierig, aber Zahlen kennen keine Grenzen“, sagt Elke Kuge, die einen Workshop mit Kindern aus Deutschland, Bulgarien und Serbien betreut hat. Gesponsert und begleitet wurde die Veranstaltung von der Andreas Mohn-Stiftung. Zur Siegerehrung haben sich die vertretenen Länder mit Filmen, Liedern und sogar einer Meditation (Indien) vorgestellt. „Das war schon ein interessantes und tolles Erlebnis, mit so vielen Nationen zusammenzukommen und gemeinsam an den gleichen Dingen zu arbeiten“, summiert Katharina das Wochenende.