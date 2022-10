Was bedeutet Heimat?

Unter dem Titel „Experiment Heimat“ gastiert eine Wanderausstellung in der Gerberei, die fotografische und literarische Ergebnisse des gleichnamigen Projekts vom westfälischen Literaturbüro Unna aus 2021 zeigt. Neun Städte wurden von Fotografen und Literaten bereist, die einen Blick von außen auf die „Heimat-Orte“ geworfen haben. Welchen Eindruck die Fotografin Loredana Nemes und die Lyrikerin Lütfiye Güzel während ihres kurzen Aufenthalts in der Widukindstadt bekamen, haben sie im Anschluss an die Ausstellung in ihrer Werkspräsentation aufgezeigt.

