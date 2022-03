Wendehammer soll entsiegelt werden

Der Wendehammer am Ausbauende der Südstraße hinter dem alten Klärwerk in Pödinghausen wird entsiegelt und renaturiert. Dafür haben sich die Mitglieder des Umweltausschusses einstimmig ausgesprochen.

Dieser asphaltierte Wendehammer am Ausbauende der Südstraße soll entsiegelt und renaturiert werden.

Bereits im August war die Entsiegelung des etwa 300 Quadratmeter großen Areals in einem Bürgerantrag gefordert worden. Antragsteller Sven Nadolny hatte argumentiert, die Fläche unterliege keiner erkennbaren Nutzung mehr und werde häufig zur wilden Müllablagerung genutzt. Daher regte der Landschaftsarchitekt auch eine Sperrung der Zufahrt an.

Mit letzterem verhalte es sich nicht ganz so einfach, erklärte Fachbereichsleiterin Inge Nienhüser. Eine Straße sei immer auch eine Bündelung von Rechten und die Zufahrt könne nicht ohne weiteres verwehrt werden.

Zur Entsiegelung hatte sie gute Nachrichten: „Eine Analyse der Asphaltdecke hat ergeben, dass sie nicht so belastet mit PAK (Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe) ist, wie wir angenommen hatten, so dass das Material wiederverwendet werden kann.“ Auch der Unterbau-Schotter könnte abermals genutzt werden, müsste aber ohnehin nicht in Gänze entfernt werden. Die Maßnahme würde zu einem „geschlossenen Kreislauf“.

Weil keine Entsorgung notwendig sei, würden eher geringe Kosten anfallen, für die Nienhüser empfiehlt, keine Fördergelder in Anspruch zu nehmen. „Wir könnten das als Ausgleichsmaßnahme für ISEK oder ein anderes Bauvorhaben auf dem Ökopunktekonto gutschreiben.“

Mitglieder aller Fraktionen sehen die Maßnahme positiv, sprachen sich aber eher für das Aufstellen eines Schildes aus, das auf das Ende der Straßenausbaustrecke hinweist, statt eines Pollers zur Sperrung. Eine Aufforstung wie von Nadolny angeregt, hält Gesine Brandtmann (Grüne) nicht für notwendig. In unmittelbarer Waldnähe werde sich die Natur ohnehin ihren Weg suchen.