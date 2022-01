Weniger gefährliche Situationen

Mit einem umfangreichen Maßnahmenkatalog hat die Stadt Enger das Verkehrsproblem vor der Grundschule in Westerenger angepackt. Kern der Aktion ist eine Einbahnstraßenregelung im Holunderweg, die für mehr Übersichtlichkeit sorgen soll.

Eltern der Schulkinder gefällt Einbahnstraßen-Regelung am Holunderweg in Enger – „zumutbarer Mehr-Verkehr“ im Meisenweg

Im Ausschusses für öffentliche Sicherheit, Ordnung und Soziales hat Ordnungsamtleiter Gerd Althoff am Donnerstagabend über die bisher durchgeführten Veränderungen referiert. Gegenüber der am Eingang des Schulgeländes liegenden Bushaltestelle wurde durch Poller die Durchfahrt verengt und auch der Gehweg gesichert. „Häufig wurde der Bus von Autofahrern mit zwei Reifen auf dem Gehweg überholt“, schilderte der Ordnungsamtsleiter. Auf der Seite des Schulgebäudes verhindern künftig Schweller an den vorderen Parkplatzenden, dass Fahrzeuge zu weit mit der Schnauze auf den Gehweg reichen. Häufig sei es zu prekären Situationen gekommen, weil die kleinen Grundschüler sich gezwungen sahen, statt vor den Autos hinter diesen herzugehen und von den Fahrern beim Ausparken nicht gesehen wurden.

„Gerade zu dieser Jahreszeit laufen die Kinder dort ziemlich im Dunklen. Wir können für zusätzliche Ausleuchtung sorgen“, schlägt Althoff vor.

Querungshilfen seien leider in Tempo 30-Zonen grundsätzlich nicht vorgesehen, mit einem Piktogramm auf der Fahrbahn und zusätzlicher Beschilderung soll aber künftig noch eindringlicher auf die verkehrsberuhigte Zone hingewiesen werden.

Ein Bus, der in Höhe der Altglascontainer am Sportplatz bisher Wartezeit überbrückt hat, tut dies jetzt woanders. Althoff: „Das hat auch immer einige Parkplätze gekostet. Hier haben wir das Gespräch mit der Fahrdienstleitung gesucht.“

Entlang der Westerengerstraße tauschen Fußweg und Parkstreifen, so dass Fußgänger demnächst nicht mehr an der Straße gehen, sondern sicher hinter den parkenden Autos.

Die Einbahnstraßenregelung gilt seit dem 7. Januar. In den ersten Wochen waren Polizei und Ordnungsamt morgens und mittags vor Ort, um Aufklärungsarbeit zu leisten und mit Eltern ins Gespräch zu kommen. „Wir haben sehr viele positive Rückmeldungen bekommen. Auch von Eltern, die den Walking-Bus zur Schule begleiten, wird die neue Situation als wesentlich übersichtlicher empfunden“, informierte Althoff.

Eine Entscheidung über den Antrag eines Anwohners auf Auflösung der Einbahnstraßenregelung und Wiedereröffnung der Teilverrohrung des Grabens wurde noch nicht gefällt. Foto: Daniela Dembert

Im auf den Holunderweg führenden Meisenpfad sei das Verkehrsaufkommen zwar gewachsen, jedoch im zumutbaren Rahmen.

Eine Entscheidung über den Antrag eines Anwohners auf Auflösung der Einbahnstraßenregelung und Wiederöffnung der Teilverrohrung eines Grabens in Höhe Holunderweg/Meisenstraße wollten die Ausschussmitglieder in der Sitzung noch nicht fällen.

CDU und SPD hatten Beratungsbedarf angemeldet, weil noch nicht ganz klar sei, ob durch die Verrohrung Nachteile bei der Entwässerung und dem Erosionsschutz des anliegenden Ackers zu Ungunsten der Anwohner des Meisenpfads entstehen.

Das Thema ist auf die nächste Sitzung des Gremiums am 24. März vertagt worden.