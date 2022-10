Werkarbeit-Gemeinschaft feiert Jubiläum mit Ausstellung

Filigran gearbeitete Figuren aus Ton, Werke aus selbst marmorierten Papieren, bemalte Seidentücher und viele weitere, handgefertigte Unikate haben die Mitglieder der Werkarbeit-Gemeinschaft (WAG) im Dachgeschoss des Widukindmuseums in einer Ausstellung zusammengetragen. Diese wird am Dienstag um 11.30 Uhr feierlich eröffnet.

Mit diesem Querschnitt seines Schaffens feiert der Verein sein 77-jähriges Bestehen und gibt Besuchern einen kleinen Einblick in die große Vielfalt dessen, was sowohl Kinder als auch Erwachsene in den wöchentlichen Treffen in der alten Schule an der Bahnhofstraße 15 erschaffen. Eigentlich hatten die Feierlichkeiten schon zum 75-jährigen Bestehen stattfinden sollen - doch dann kam Corona.