Wilder Müll verschandelt Opferfeldstraße

Enger

Kommt er am Glascontainer in der Opferfeldstraße vorbei, hat Dieter Brinkmann nicht selten Anlass, sich zu ärgern. In regelmäßigen Abständen entsorgen Unbekannte Sperrmüll und Unrat an dieser Stelle. „Das könnte man für kleines Geld beim Entsorger ganz in der Nähe loswerden, statt es hier in die Umwelt zu schmeißen“, meint der Engeraner.

Von Daniela Dembert