Willkommensklasse am WGE geplant

Enger

Schnellstmöglich sollen aus der Ukraine geflüchtete Kinder in deutschen Schulen unterrichtet werden, so haben es die Kultusministerkonferenz und das Bundesbildungsministerium Anfang März gemeinsam beschlossen. Vermutlich schon in der kommenden Woche werden in Enger die ersten ukrainischen Schülerinnen und Schüler eine Willkommensklasse am Widukind-Gymnasium (WGE) besuchen.

Von Daniela Dembert