„Wir haben genügend Impfstoff“

Der 38-jährige Familienvater ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und bereits seit Monaten in die Impfkampagne des Kreises eingebunden.

„Ich war im damaligen Impfzentrum schon als Arzt dabei und habe in den vergangenen Wochen auch in verschiedenen lokalen Impfstellen im Kreis gearbeitet. Ich freue mich nun sehr darauf, in verantwortlicher Position mitzuhelfen, den Fortschritt der Impfungen in unserem Kreis mit voranzutreiben“, sagt Waßmann.

Er hatte 2012 im Klinikum Herford als Assistenzarzt in der Orthopädie und Unfallchirurgie begonnen, arbeitete später in der Auguste-Viktoria-Klinik in Bad Oeynhausen. Im letzten Jahr war er in einer Facharztpraxis in Bad Essen tätig, ehe demnächst die Gründung einer eigenen Praxis geplant ist.

Täglich mehr als 600 Impfen

Als ärztlicher Leiter ist Waßmann dafür zuständig, das medizinische Personal – also Ärzte und die medizinischen Fachangestellten – in ihre Aufgaben einzuweisen und zu gewährleisten, dass die verschiedenen Abläufe im Impfbetrieb ineinander greifen. Darüber hinaus wird er bei bestimmten Einzelfallentscheidungen im Impfbetrieb hinzugezogen. Er befindet sich zudem im ständigen Austausch mit den Verantwortlichen des Kreises und setzt vor Ort die aktuelle Erlasslage des Landes und des Bundes um.

Im damaligen Impfzentrum in Enger hatte zuvor Dr. Patrick Diekmann die Ärztliche Leitung inne, bevor die Impfzentren auf Anordnung des Landes geschlossen wurden. Diekmann ist nun als Regionalleiter tätig und damit Bindeglied zwischen der KoCi-Einheit (Koordinierende Covid-Impfeinheit) des Kreises und der Kassenärztlichen Vereinigung.

Kreis-Gesundheitsdezernent Norbert Burmann freut sich, mit Philipp Waßmann nun wieder einen Ärztlichen Leiter an Bord zu haben: „Wir fahren in unserer Impfstelle in Enger mittlerweile wieder mit fünf Straßen und impfen täglich mehr als 600 Menschen. Das bedeutet nahezu Volllast, so wie wir es zu Zeiten des Impfzentrums hatten.“ Unter der Leitung von Philipp Waßmann seien in der Impfstelle in den vergangenen Tagen bereits mehr als 2.500 Impfungen verabreicht worden.

Ausführliche ärztliche Aufklärung vor der Impfung

„Die Impfungen werden bei uns in der Impfstelle sehr gut angenommen. Durch die Einführung des Terminvergabesystems können wir die Abläufe mittlerweile auch noch besser steuern“, betont Waßmann. Und: „Die Menschen, die sich bislang noch nicht impfen lassen konnten, müssen sich keine Sorgen machen. Wir haben in jedem Fall – auch für die nächsten Wochen – genügend Impfstoff. Auch die Zweitimpfungen sind gesichert“.

Die Unentschlossenen möchte Waßmann überzeugen: „Bei uns bekommt jeder, der möchte, eine ausführliche ärztliche Aufklärung vor der Impfung.“ Hier könne man Sorgen und Ängste nehmen.