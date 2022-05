„Wir haben keinen Spielraum mehr“

Der einstimmig beschlossene Haushalt hat es bereits gezeigt: Die Fraktionen des Engeraner Rates stehen in schlechten Zeiten zusammen. Nun haben deren Vorsitzende erneut den Schulterschluss geübt: Gemeinsam appellieren sie an Kreis und Land, angesichts stark steigender Kreisumlagen und wachsender Aufgaben die Kommunen finanziell zu entlasten und die Finanzierung der Gemeinden neu zu strukturieren.

„Als wir 2019 die Haushaltssicherung hinter uns hatten, sahen wir endlich wieder positiv in die Zukunft, doch jetzt sind die Zahlen angesichts der Corona-Kosten und der massiv gestiegenen Kreisumlage wieder dramatisch“, sagt René Siekmann, Fraktionsvorsitzender der CDU. Im Vergleich zum Jahr 2021 sind die Allgemeine Kreisumlage und die Jugendamtsumlage um 1,7 Millionen Euro gestiegen. „Und wenn man die Zahlen von 2021 mit den geplanten Kreisumlagen für 2024 vergleicht, sind es sogar 2,4 Millionen“, ergänzt sein SPD-Kollege Jörg Pultermann.

Haushaltssicherung droht

Wie berichtet, weist der Haushalt der Stadt Enger für 2022 ein Defizit von 824.000 Euro auf. Hinzu kommen noch 2,9 Millionen Euro an Mindereinnahmen und Mehrausgaben wegen Corona. Durch anwachsende Kassenkredite nähere man sich immer mehr der erneuten Haushaltssicherung. „Nicht auszudenken, wie die Lage aussieht, wenn die Zinsen demnächst steigen“, so Siekmann. „Und wenn wir dann hören, dass der Kreis Strafzinsen zahlen musste, weil er zu viel Geld auf der Bank hatte, dann können wir das nicht mehr nachvollziehen.“

Der Kreis übernehme sicherlich wichtige Aufgaben für die Kommune, doch er müsse „auch bei sich Aufgaben- und Ausgabenkritik betreiben, wie wir das hier tun“, forderte Grünen-Fraktionschefin Regina Schlüter-Ruff. Prestige-Projekte zu fördern – wie das OWL-Forum in Herford – gehöre ihrer Meinung nach nicht zu den eigentlichen Aufgaben des Kreises Herford. „Auch sozialer Wohnbau und Tiny Forests müssen nicht vom Kreis vorangebracht werden“, sagt FDP-Fraktionsvorsitzender Norbert Busch.

Gewerbesteuer stagniert

Besonders problematisch ist die steigende Umlage deshalb, weil zeitgleich die Gewerbesteuereinnahmen stagnieren, neben den Grundsteuern die einzige Steuerquelle, die die Stadt selbst beeinflussen kann. „Wir müssen dieses Geld komplett an den Kreis abführen“, so Busch. „Die Diskrepanz zwischen Einnahmen und Ausnahmen wächst erschreckend“, stellt er fest. Und angesichts des Krieges in der Ukraine mit seinen wirtschaftlichen Folgen sei nicht absehbar, wie sich die Anteile der Kommune an Einkommensteuer und der Umsatzsteuer weiter entwickelten.

„Wie es jetzt aussieht, müssen wir über kurz oder lang entweder die Steuern erhöhen oder dramatische Einsparungen vornehmen und alles schließen, was Enger attraktiv macht“, malt Siekmann die Zukunft düster aus.

Sparpotenzial gesucht

„Das wollen wir aber gerade nicht“, sagt Schlüter-Ruff. Daher hätten sich die vier Ratsparteien in der AG Finanzen zusammengetan und sich gemeinsam auf die Suche nach Einsparpotenzialen gemacht. „Und wir denken, auch höhere Ebenen sollten unserem Beispiel folgen“, sagt Busch.

Alle beklagen sie die Entwicklung, dass höhere Ebenen ihnen den Handlungsspielraum vor Ort immer weiter begrenzen und sie letztlich nur noch den Mangel verwalten könnten. „Diese Umlage-Strukturen sind nicht mehr zeitgemäß“; sagt Pultermann. Die Gemeindefinanzierung insgesamt müsse überarbeitet werden. „Es kann nicht sein, dass uns immer neue Aufgaben zugewiesen werden, wie jetzt die Umsetzung des Rechtes auf einen OGS-Platz, und die Finanzmittel nicht mitgeliefert werden“, so Schlüter-Ruff.

Pultermann plädiert dafür, dass die Kommunen, statt sich mit viel bürokratischem Aufwand um Förderprogramm zu bewerben, mehr Finanzmittel erhalten, deren Verwendung sie nach den Erfordernissen vor Ort selbst ausgeben können. „Wir wissen am besten, was vor Ort gebraucht wird.“