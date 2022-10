„Wir kommen in Enger an unsere Kapazitätsgrenze“

Noch müssen die heimischen Kommunen nicht über die Unterbringung von Flüchtlingen in Turnhallen nachdenken, doch ausschließen will Althoff das für die nächsten Monate nicht: „Wir haben die Geflüchteten bisher großzügig untergebracht“, erklärt er. „Doch wenn die Zahl der Zuweisungen sich weiter so entwickelt wie in den letzten Wochen, müssen sie zusammenrücken.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar